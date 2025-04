Le homepage internazionali sulla morte di papa Francesco

Lunedì mattina tutti i siti di news internazionali hanno dedicato il titolo di apertura alla morte di papa Francesco, capo della Chiesa cattolica dal 2013. «Agitatore sociale e riformatore della Chiesa» titola El País, il principale quotidiano spagnolo; «il primo pontefice latinoamericano che amministrò la Chiesa con uno stile umile e affascinante» scrive invece Associated Press. Il New York Times scrive nel suo titolo di apertura che «difese gli esclusi e si scontrò con i tradizionalisti», mentre il sottotitolo del Washington Post riassume: «la sua apertura ed empatia per gli emarginati ha trasformato il papato».

