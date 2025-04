Le fotografie del papato di Francesco

Quando papa Francesco fu eletto, il 13 marzo 2013, Barack Obama aveva iniziato da poche settimane il suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti, la maggior parte delle persone nel mondo non aveva idea di cosa fossero l’ISIS o il COVID, Nelson Mandela era ancora vivo e il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo aveva appena partecipato alle prime elezioni politiche nella sua storia. Il mondo, insomma, era un bel po’ diverso da oggi: e le foto del pontificato di Francesco mostrano anche come sia cambiato.

Nel corso del suo pontificato Francesco ha viaggiato in tutti i continenti, ha inaugurato due Giubilei (nel 2015 e nel 2025), ha incontrato tutti i principali leader internazionali compresi Fidel Castro, Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, e ha visto alternarsi sette presidenti del Consiglio italiani diversi. Le foto della messa in una piazza San Pietro deserta durante la pandemia, quelle tra le macerie ad Amatrice o nelle molte occasioni in cui ha incontrato persone migranti, sono forse tre le più rappresentative del suo pontificato. Così come quelle, molto rare, insieme al suo predecessore Benedetto XVI, che per diversi anni è stato insieme a lui papa emerito dopo le dimissioni del 2013.