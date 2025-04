Oggi sulle prime pagine dei giornali c’è l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin sulla sospensione dei combattimenti in Ucraina per Pasqua. Si parla anche del secondo incontro tra i mediatori di Stati Uniti e Iran sul nucleare iraniano che c’è stato ieri a Roma e che, come previsto, non è stato risolutivo. Tra le notizie italiane si parla molto del cosiddetto “golden power” del governo sull’eventuale acquisto di Banco BPM da parte di Unicredit. I giornali sportivi raccontano la vittoria del Napoli contro il Monza e fanno previsioni su Milan-Atalanta di questa sera.