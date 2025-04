Da venerdì 18 aprile bisogna pagare di nuovo il biglietto per visitare Venezia: costa il doppio per chi prenota all’ultimo

Venerdì 18 aprile comincia la seconda fase di sperimentazione del biglietto a pagamento per visitare Venezia, che durerà fino al 27 luglio: i giorni in cui i turisti dovranno pagarlo passeranno da 29 a 54 e chi prenota meno di quattro giorni prima di arrivare in città dovrà pagarlo 10 euro invece di 5.

Il biglietto deve essere pagato da chi visita la città in giornata – compresi i venerdì e non più solo i fine settimana – e viene chiesto dalle 8:30 alle 16. Non devono pagarlo invece i turisti che pernottano in una struttura ricettiva (e che quindi pagano già la tassa di soggiorno), né i bambini sotto i 14 anni, le persone nate a Venezia, quelle con disabilità e i loro accompagnatori, e altre categorie di persone.

Le nuove regole sono state pensate per rendere più efficace questa discussa misura introdotta un anno fa, che finora ha più che altro garantito nuove entrate al Comune (oltre 2,4 milioni di euro), ma non ha raggiunto il suo obiettivo principale, cioè limitare il turismo.

– Leggi anche: Il biglietto a pagamento per visitare Venezia raddoppia