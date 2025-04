L’azienda di trasporti statunitense Lyft acquisterà l’app per prenotare i taxi FreeNow

L’azienda di trasporti statunitense Lyft, la principale rivale di Uber nel noleggio di auto private con conducente, acquisirà l’app tedesca per prenotare taxi FreeNow per 175 milioni di euro, diversificando così i propri servizi ed entrando nel mercato europeo. Lyft è stata fondata a San Francisco nel 2012 ed è attiva negli Stati Uniti e in Canada, mentre FreeNow ha sede ad Amburgo ed è di proprietà di BMW e Mercedes-Benz. In un comunicato, Lyft ha detto che con l’acquisizione FreeNow continuerà a operare come prima, ma con l’obiettivo di incrementare le proprie attività in 150 città distribuite tra nove paesi europei: Irlanda, Regno Unito, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Italia, Polonia e Austria.

Quella annunciata mercoledì da Lyft è l’operazione più significativa dell’azienda al di fuori del Nord America. Secondo le sue previsioni, i servizi combinati delle due aziende serviranno annualmente 50 milioni di persone ogni anno e raddoppieranno i viaggi annuali, portandoli a 300 miliardi. Ci si aspetta che l’acquisizione verrà completata nella seconda metà del 2025.