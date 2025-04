Il ministero dell’Interno ha vietato le trasferte ai tifosi di Roma e Lazio per tre partite dopo gli scontri di domenica

Il ministero dell’Interno ha vietato le trasferte per tre partite del campionato di Serie A per i tifosi di Roma e Lazio, in seguito agli scontri che si erano verificati tra i gruppi ultras delle due tifoserie domenica scorsa, in occasione del derby: erano rimasti feriti 24 agenti di polizia, almeno uno in modo grave, con una prognosi di 45 giorni per lesione spinale. Durante gli scontri, che hanno coinvolto diverse centinaia di ultras delle due squadre, erano state spaccate anche diverse vetrine di negozi, contenitori di rifiuti e danneggiate alcune macchine parcheggiate. 6 persone erano state arrestate.