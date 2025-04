Il generale che guidò il colpo di stato del 2023 in Gabon ha stravinto le elezioni presidenziali di sabato

Il generale Brice Clotaire Oligui Nguema, presidente ad interim del Gabon, ha stravinto le elezioni presidenziali che si sono tenute sabato nel paese dell’Africa centrale. In base ai risultati parziali diffusi dal ministero dell’Interno, Oligui Nguema ha ottenuto il 90,35 per cento dei voti, mentre il suo principale rivale, Alain Claude Bilie By Nze, si è fermato a poco più del 3. L’affluenza è stata dell’87 per cento su una popolazione totale di circa 2,5 milioni di abitanti: alle elezioni del 2023 era stata del 56.

Il Gabon ottenne l’indipendenza dalla Francia nel 1960 e per oltre cinquant’anni fu guidato in maniera autoritaria dalla famiglia dell’ex presidente Ali Bongo, che nel 2023 venne destituito con un colpo di stato guidato proprio da Oligui Nguema. By Nze invece è l’ex primo ministro nel governo di Ali Bongo. In questi due anni a capo della giunta al governo Oligui Nguema ha promosso un’ampia campagna di contrasto alla corruzione, ha fatto approvare importanti riforme e, a differenza di altre ex colonie, ha anche mantenuto buoni rapporti con la Francia.

