Weekly Beasts

La società statunitense Colossal Biosciences, che se seguite questa raccolta conoscerete già per il topo lanoso, ha annunciato di avere de-estinto l’enocione, un lontano parente del lupo, noto anche come metalupo, vissuto tra i 200mila e i 10mila anni fa. Questa settimana abbiamo scelto una fotografia di due dei tre cuccioli ottenuti grazie alle tecniche di manipolazione genetica dell’azienda, mentre sono in braccio a una persona; non sono esattamente dei cloni degli enocioni dei tempi antichi ma lupi odierni con una ventina di geni degli enocioni: la scelta di parlare di de-estinzione è stata messa in discussione da molti esperti, generando un dibattito scientifico, oltre che etico. Poi ci sono una spatola rosata in fase di atterraggio su un ramo, una scimmia che se ne va in giro dopo aver rubato una bottiglia di succo e un gorilla che festeggia il suo 68esimo compleanno.