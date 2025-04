È stata archiviata l’inchiesta su Massimo D’Alema per il ruolo che avrebbe avuto nella vendita di forniture militari alla Colombia

La giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Napoli ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta nei confronti dell’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, accusato di coinvolgimento in una trattativa avvenuta nel 2022 per vendere al governo della Colombia aerei militari e sommergibili prodotti da Leonardo e Fincantieri. D’Alema era indagato insieme ad altre sette persone, tra cui l’ex amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, e l’ex direttore del settore navi di Fincantieri, Giuseppe Giordo: le accuse sono state archiviate per tutti gli indagati. La gip ha deciso per l’archiviazione accogliendo la richiesta della procura, che dopo più di un anno di indagini aveva ritenuto le accuse infondate.

Secondo gli investigatori D’Alema fu contattato dalla Colombia per fare da intermediario con Leonardo e Fincantieri e che, se la trattativa si fosse conclusa, lui e gli intermediari colombiani si sarebbero spartiti equamente circa 80 milioni di euro di commissione. La trattativa, che non andò a buon fine, non era illecita, ma inizialmente la procura aveva ipotizzato che D’Alema avesse chiesto di ottenere illecitamente una percentuale per l’eventuale buona riuscita dell’accordo: nel corso delle indagini questa ipotesi non è stata confermata.