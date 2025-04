Il trapper Simba La Rue, che era stato condannato in due diversi processi per risse ed episodi di violenza, è stato arrestato in Spagna 

Venerdì il trapper italiano Simba La Rue è stato arrestato a Barcellona, in Spagna, da cui verrà riportato in Italia per scontare una pena cumulativa di oltre otto anni per due condanne: la prima a tre anni e nove mesi per violenze e aggressioni compiute nell’estate del 2022 durante uno scontro tra gruppi di trapper, e la seconda a quattro anni e sei mesi per reati connessi a una rissa avvenuta nella stessa estate.

Simba La Rue ha 22 anni e il suo nome anagrafico è Mohamed Lamine Saida. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri: il legale di Simba La Rue, Niccolò Vecchioni, ha detto che non era latitante e che si trovava a Barcellona per lavoro. Dopo la prima condanna aveva ottenuto un differimento della pena per motivi di salute. La seconda condanna è stata confermata in Corte di Cassazione, il tribunale competente per l’ultimo grado di giudizio, il mese scorso.