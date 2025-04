L’azienda dei trasporti di Milano ATM gestirà alcune linee di autobus a Parigi

ATM, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha vinto un bando per la gestione di 18 linee di autobus a Parigi, in Francia. Gli autobus circoleranno nel settore della Croix du Sud, nel sud-ovest di Parigi: i primi partiranno nel marzo del 2026 e il servizio proseguirà per i successivi cinque anni. È la prima volta che un’azienda straniera si aggiudica un contratto per la gestione dei trasporti nella capitale francese: ATM, che è di proprietà del comune di Milano, gestisce già quattro linee della metropolitana di Copenaghen, in Danimarca, e una linea della metropolitana di Salonicco, in Grecia.