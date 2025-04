Zelensky ha detto che ci sono più di 155 soldati cinesi che combattono per la Russia in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che i soldati cinesi che stanno combattendo in Ucraina assieme all’esercito russo sono almeno 155. L’ipotesi principale al momento è che abbiano scelto autonomamente di arruolarsi e siano stati reclutati come mercenari, secondo Zelensky attraverso annunci sui social.

La presenza di soldati cinesi era stata annunciata per la prima volta solo martedì proprio da Zelensky, che aveva detto che le forze ucraine ne avevano catturati due. Al momento non sembra che fra la Russia e la Cina ci sia un accordo per l’invio massiccio di truppe come quello fra Russia e Corea del Nord (che ha inviato più di 10mila soldati a combattere nella regione russa di Kursk per riconquistarne le zone occupate dall’Ucraina). Soldati stranieri di varie nazionalità hanno combattuto sia al fianco dell’esercito ucraino che di quello russo.

Negli ultimi tre anni la Cina è stata più volte accusata di sostenere indirettamente l’invasione russa. Il sostegno riguarderebbe la produzione e la vendita di armi, ma fino a questa settimana non si ipotizzava l’invio consistente di soldati. La Cina ha sempre negato ogni coinvolgimento nella guerra in Ucraina.

– Leggi anche: Cosa si sa dei soldati nordcoreani in Russia che combattono contro l’Ucraina