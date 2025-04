L’Inter ha vinto la partita di andata dei quarti di Champions League, battendo 2-1 il Bayern Monaco

L’Inter ha vinto la partita di andata dei quarti di finale di Champions League, battendo 2-1 il Bayern Monaco. La partita si è giocata a Monaco di Baviera, in Germania. L’Inter era andata in vantaggio con un gol di Lautaro Martinez al 38simo; poi aveva subito le azioni del Bayern, che era riuscito a pareggiare all’85esimo. A due minuti dalla fine della partita però l’Inter è tornata in vantaggio grazie a un gol di Davide Frattesi. La partita di ritorno si giocherà mercoledì 16 aprile alle 21, a Milano.