Özgür Özel è stato rieletto capo del principale partito di opposizione in Turchia

Il politico turco Özgür Özel è stato rieletto segretario del Partito Popolare Repubblicano (CHP), il principale partito di opposizione del paese. Özel è in carica dal 2023, quando vinse le elezioni del partito contro l’allora segretario Kemal Kilicdaroglu. Özel è stato confermato durante il congresso nazionale con i voti di 1.171 dei 1.323 delegati. Il congresso si è svolto mentre nel paese ci sono da giorni grandi proteste contro il governo autoritario del presidente Recepp Tayyip Erdogan, iniziate per via dell’arresto dell’ex sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, tra i principali esponenti del Partito Popolare Repubblicano.

Kilicdaroglu aveva guidato il CHP per quasi 15 anni, prima del 2023. Aveva però perso l’appoggio di gran parte del suo partito dopo la sconfitta alle presidenziali del maggio di quell’anno, in cui aveva perso contro Erdogan nonostante l’appoggio di tutti i partiti di opposizione.

