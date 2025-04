Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha nominato come primo ministro il medico Djuro Macut

Domenica sera il presidente serbo Aleksandar Vučić ha nominato come primo ministro del paese Djuro Macut, un medico e professore di endocrinologia dell’Università di Belgrado. Macut, che ha 62 anni, non ha alcuna esperienza politica e non è iscritto ad alcun partito, ma ha sostenuto in passato il Partito Progressista Serbo (SNS) di Vučić, che ha posizioni nazionaliste. Macut dovrà presentare il nuovo governo entro il 18 aprile, e la sua nomina dovrà poi essere confermata dal parlamento serbo, dove il Partito Progressista Serbo detiene la maggioranza.

Il precedente primo ministro Miloš Vučević si era dimesso a fine gennaio a causa delle ampie proteste in corso contro il governo (il parlamento serbo aveva poi confermato le dimissioni il 20 marzo). Le proteste sono iniziate a novembre a causa del crollo di una tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad, a una sessantina di chilometri dalla capitale Belgrado, che aveva causato 15 morti (un’altra persona è morta a causa delle ferite poche settimane fa, portando il totale a 16). I manifestanti considerano il crollo emblematico della corruzione diffusa nel paese con Vučić, che è stato primo ministro fra il 2014 e il 2017 e da allora è presidente. Nel corso dei mesi le proteste sono diventate sempre più estese e partecipate.