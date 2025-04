Max Verstappen della Red Bull ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Giappone

Il pilota olandese della Red Bull, Max Verstappen, ha vinto il Gran Premio del Giappone di Formula 1, sul circuito internazionale di Suzuka. Secondo e terzo sono arrivati rispettivamente Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi della McLaren. Per Verstappen, che è il campione del mondo uscente, è la quarta vittoria consecutiva sul circuito giapponese. Le due Ferrari sono arrivate rispettivamente quarta con Charles Leclerc e settima con Lewis Hamilton.

Il pilota italiano Andrea Antonelli, della Mercedes, è arrivato sesto dopo essere stato per qualche giro in prima posizione (a 18 anni e 7 mesi, è stato il più giovane di sempre a farlo). Con questa vittoria Verstappen va al secondo posto della classifica generale (con 36 punti), dietro a Norris (44). Era la terza gara dell’anno: la seconda, in Cina, era stata vinta da Piastri, dopo il debutto stagionale in Australia vinto dal suo compagno di squadra Norris.