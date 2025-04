Matteo Salvini è stato rieletto segretario della Lega

Domenica il congresso federale della Lega ha riconfermato come segretario del partito Matteo Salvini. Questo passaggio è avvenuto per acclamazione (non c’è stato quindi un voto dei delegati) ed era ampiamente atteso, dal momento che Salvini era l’unico candidato. Il congresso inoltre ha modificato lo statuto del partito, estendendo la durata del mandato del segretario da 3 a 4 anni: Salvini pertanto potrà restare in carica fino al 2029. È segretario della Lega dal 2013 ed è la terza volta che il suo incarico viene rinnovato.

Del congresso della Lega in questi giorni si è parlato soprattutto perché sabato è intervenuto in video-collegamento il miliardario Elon Musk, fra i più stretti collaboratori di Donald Trump. Negli ultimi tempi Musk ha identificato Salvini come proprio interlocutore di riferimento nel governo italiano, al posto di Giorgia Meloni.

