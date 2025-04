Il calciatore tedesco Thomas Müller lascerà il Bayern Monaco, in cui ha giocato tutta la carriera

Dopo 25 anni il calciatore tedesco Thomas Müller lascerà il Bayern Monaco, la più vincente squadra della Germania di cui è stato il capitano e il giocatore più rappresentativo. La società infatti ha deciso di non rinnovare il suo contratto, che scade quest’estate a fine stagione, come invece Müller avrebbe voluto. Nelle ultime due stagioni Müller aveva giocato meno che in passato, e non ha ancora detto se vorrà continuare a giocare per un’altra squadra (come sostengono i media sportivi) o ritirarsi.

Müller ha 35 anni e ha giocato tutta la sua carriera nel Bayern, fin dalle giovanili dove iniziò nel 2000: ha vinto 33 trofei, tra i quali due Champions League (la principale competizione europea per club) nel 2013 e nel 2020 e 12 campionati tedeschi (un record). Nel 2014 inoltre aveva vinto il Mondiale maschile con la nazionale tedesca. Di ruolo attaccante, Müller debuttò col Bayern in campionato nel 2008: ha segnato 247 gol e fatto 273 assist nelle 743 partite disputate. È considerato uno dei più forti calciatori tedeschi della sua generazione.