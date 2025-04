Ilaria Sula, studentessa scomparsa il 25 marzo a Roma, è stata trovata morta: l’ex fidanzato ha confessato l’omicidio

Ilaria Sula, studentessa di 22 anni scomparsa lo scorso 25 marzo a Roma, è stata trovata morta. Il suo corpo era all’interno di una valigia individuata in fondo a un dirupo ad alcuni chilometri da Roma, nel comune di Poli. L’ex fidanzato 23enne della ragazza è stato fermato e portato in questura dove ha confessato l’omicidio ai pubblici ministeri, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Ilaria Sula era originaria di Terni e frequentava la triennale di Statistica all’università La Sapienza. Le indagini della polizia si erano da subito concentrate sul suo ex ragazzo con l’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche. Al momento non sono state comunicate maggiori informazioni su come Sula è stata uccisa.