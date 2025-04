Dal 18 al 20 aprile è prevista una visita in Italia del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance

È prevista una visita in Italia del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che dovrebbe essere a Roma dal 18 al 20 aprile, giorni che coincidono con il fine settimana di Pasqua. Lo ha scritto Bloomberg e fonti governative italiane lo hanno confermato al Post. La visita è prevista in un periodo in cui i paesi europei stanno tentando di aggiustarsi al cambiamento dei rapporti con l’amministrazione di Donald Trump, per via dei dazi voluti dal presidente e delle sue spregiudicate posizioni in politica estera. Vance è uno degli esponenti dell’amministrazione statunitense più critici verso i paesi europei.

I diplomatici statunitensi avrebbero chiesto a quelli italiani di organizzare un incontro tra Vance e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che da tempo ha adottato una posizione più conciliante con l’amministrazione Trump rispetto ai suoi omologhi europei: nonostante questo Meloni non è ancora stata ricevuta in visita a Washington. Del rapporto tra Vance e l’Italia si era parlato qualche giorno fa per una telefonata tra lui e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, leader della Lega e partner di governo di Meloni, che è stata solo una delle recenti intrusioni di Salvini in politica estera.

