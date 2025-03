Domenica a Austin, in Texas, il pilota italiano della Ducati Francesco “Pecco” Bagnaia ha vinto il Gran Premio delle Americhe di Moto GP, la terza gara della stagione di MotoGP, la categoria più importante del Motomondiale. Il favorito era il pilota spagnolo e suo compagno di squadra Marc Marquez, che aveva vinto la prima e la seconda gara della stagione, rispettivamente in Thailandia e in Argentina: domenica però Marquez è caduto al nono giro e Bagnaia, che era secondo, ha guadagnato il primo posto. Nella seconda gara Bagnaia era arrivato quarto: l’obiettivo di questa gara era proprio rimontare.

Il pilota spagnolo Alex Marquez, fratello di Marc, è arrivato secondo, e il pilota italiano Fabio Digiannantonio terzo. Marc Marquez è ripartito dopo la caduta, ma dopo poco si è ritirato perché la sua moto era danneggiata.