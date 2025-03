Marc Márquez ha vinto il Gran Premio della Thailandia di MotoGP

Il pilota spagnolo della Ducati Marc Márquez ha vinto il Gran Premio della Thailandia che si è disputato domenica mattina sul circuito di Buriram (noto anche come Chang International Circuit): è la prima gara di MotoGP, la categoria più importante del Motomondiale. Márquez è il favorito per la vittoria del titolo mondiale: è arrivato davanti a suo fratello Alex, che gareggia nella Gresini Racing, un team satellite di Ducati, e all’italiano Francesco “Pecco” Bagnaia, suo compagno di squadra in Ducati. Marc Márquez è quindi primo anche in classifica con 37 punti, suo fratello ne ha 29 e Bagnaia 23.

