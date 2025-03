Marc Márquez ha vinto il Gran Premio d’Argentina di MotoGP

Il pilota spagnolo della Ducati Marc Márquez ha vinto il Gran Premio d’Argentina, seconda gara della stagione di MotoGP, la categoria più importante del Motomondiale. Come nel primo Gran Premio in Thailandia Márquez è arrivato davanti a suo fratello Alex, che gareggia nella Gresini Racing, un team satellite di Ducati. Sul circuito di Termas de Río Hondo è arrivato terzo Franco Morbidelli (Ducati VR46), mentre Francesco Bagnaia, compagno di squadra di Marc Márquez, ha chiuso solo al quarto posto.

Sabato Marc Márquez aveva vinto anche la sprint race, la gara che si svolge il giorno prima del Gran Premio, dura la metà rispetto alla gara della domenica e assegna un numero inferiori di punti. In classifica generale ha 74 punti, 16 più del fratello e 31 in più di Bagnaia. Márquez ha ottenuto la 90esima vittoria nel Motomondiale: ha 32 anni ed è uno dei piloti più forti e vincenti di sempre, ma non vince il Mondiale dal 2019. Quest’anno era considerato il favorito già prima dell’inizio del campionato: le prime due gare hanno confermato questa indicazione.