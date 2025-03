La festa per la fine del Ramadan, fotografata

Sabato 29 marzo è stato l’ultimo giorno del Ramadan, il mese sacro per i musulmani durante il quale viene praticato un digiuno dall’alba al tramonto: la sua fine viene celebrata il giorno dopo, cioè oggi, domenica 30 marzo, con l’Eid al-Fitr (Eid in arabo significa “festa” e Fitr, “fine del digiuno”), una delle due feste più importanti della religione islamica.

Per l’occasione migliaia di musulmani in tutto il mondo si riuniscono per preghiere e festeggiamenti che durano due o tre giorni, anche se non iniziano nello stesso momento in tutti i paesi, per via del fuso orario. Per l’occasione vengono fatte preghiere mattutine speciali, le persone si salutano con l’espressione “Eid Mubarak”, che significa “buona festa”, e hanno l’abitudine di festeggiare insieme a famigliari e amici e scambiarsi regali. Nei paesi con molti abitanti musulmani è festa nazionale, e le scuole e molti luoghi di lavoro chiudono.