La principale notizia sui giornali di oggi è il forte terremoto che ha causato la morte di almeno mille persone in Myanmar. Il Corriere della Sera ha in evidenza un’intervista alla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen in merito al piano per la difesa europea. Alcuni giornali nazionali dedicano invece l’apertura alle nuove regole approvate dal Consiglio dei ministri in merito al rilascio della cittadinanza italiana e alla gestione dei centri per migranti in Albania.