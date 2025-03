Il “fantastico altrove” di Lorenzo Mattotti

Da venerdì 28 marzo al Palazzo Senza Tempo di Peccioli, in provincia di Pisa, si può visitare una mostra di Lorenzo Mattotti, tra gli autori e illustratori più importanti della storia della grafica italiana. Si intitola “Un fantastico altrove” ed è stata inaugurata in occasione di Pensavo Peccioli, il weekend di incontri e presentazioni creato nel 2019 dal tuttora direttore del Post Luca Sofri insieme alla Fondazione Peccioliper: raccoglie le illustrazioni che Mattotti ha dedicato a otto serie di immaginazione, tra paesaggi fiabeschi e creature fantastiche, appunto. Tutti gli eventi in programma dal 28 al 30 marzo si possono trovare qui.

Lorenzo Mattotti è nato a Brescia nel 1954 ma dalla fine del secolo scorso vive e lavora a Parigi. Dopo aver esordito come autore di fumetti negli anni Settanta, nel 1983 fu tra i fondatori del gruppo di fumettisti bolognese Valvoline: la sua prima opera a colori fu Il signor Spartaco, pubblicata a puntate sulla rivista Alter Alter, a cui seguì nel 1984 Fuochi, in cui perfezionò il tratto marcato e l’uso evocativo del colore, tra gli elementi distintivi del suo lavoro.

Negli anni ha collaborato con riviste prestigiose come il New Yorker e Vanity Fair, così come con diversi quotidiani europei, dal Corriere della Sera a Le Monde. Ha anche illustrato numerose copertine di libri per adulti e bambini: quelle delle Avventure di pinocchio di Carlo Collodi (Bompiani) e di Hansel & Gretel di Neil Gaiman (Orecchio Acerbo), tra le altre, sono raccolte nella mostra.

Mattotti ha inoltre realizzato le illustrazioni per la serie di animazione francese Il était une fois... e per Eros, il film collettivo di Michelangelo Antonioni, Steven Soderbergh e Wong Kar-wai. Il suo film d’animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia, tratto dal racconto illustrato di Dino Buzzati, è stato presentato al Festival di Cannes nel 2019.

Pensavo Peccioli è il festival creato nel 2019 dal tuttora direttore del Post Luca Sofri insieme alla Fondazione Peccioliper per cercare di capire meglio quello che succede nel mondo, come cambiano le cose e quali sono le novità negli ambiti della cultura, dell’informazione e dell’arte contemporanea. Questa edizione ospita anche un’installazione di Emiliano Ponzi, l’art director responsabile dell’immagine del festival in tutte le sue edizioni.

Tra gli ospiti del festival del fine settimana ci sono Concita De Gregorio, Camila Raznovich, Gianrico Carofiglio, Chiara Valerio, Beppe Severgnini, Edoardo Albinati, Serena Dandini, Lidia Ravera, Pietro Grossi, oltre a Michele Serra, Ludovica Lugli, Matteo Caccia, Matteo Bordone e Marino Sinibaldi del Post. Ci sarà anche la consueta rassegna stampa del Post, con Luca Sofri, Francesco Costa e Francesco Piccolo come ospite. La mostra di Mattotti invece si potrà visitare fino al prossimo 19 ottobre.

