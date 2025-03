Israele ha attaccato Beirut per la prima volta dopo il cessate il fuoco

Israele ha bombardato una zona nel sud di Beirut, in Libano, per la prima volta dopo il cessate il fuoco concordato a novembre. Israele ha detto di aver compiuto l’attacco in risposta al lancio di due razzi verso il nord di Israele nelle prime ore di venerdì mattina. Prima dell’attacco l’esercito israeliano aveva detto alla popolazione locale di evacuare l’area: al momento non si hanno notizie di vittime. La zona colpita dall’attacco israeliano è il quartiere Dahieh, considerato una roccaforte del gruppo politico e militare libanese Hezbollah. L’esercito israeliano ha detto che nell’attacco ha colpito un edificio che sarebbe stato usato da Hezbollah come deposito di droni.