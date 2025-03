La principale notizia sui giornali di oggi è l’annuncio da parte del presidente statunitense Donald Trump di dazi del 25 per cento su tutte le auto importate nel paese. Sempre a proposito di Stati Uniti si parla ancora molto dei piani militari condivisi per sbaglio in una chat dall’amministrazione di Trump con un giornalista dell’Atlantic: ieri il giornale ha pubblicato gli screenshot della conversazione completa. Per la cronaca italiana la notizia che ha più spazio sui giornali è l’incidente avvenuto a Torino, dove un bus turistico è caduto nel Po: a bordo c’era solo l’autista, che è morto.