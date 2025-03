Joseph Stiglitz è molto favorevole al riarmo europeo

Joseph Stiglitz è uno dei più importanti economisti progressisti americani ed è molto favorevole ai progetti di riarmo dell’Europa per rispondere alla minaccia della Russia. Stiglitz, che vinto il premio Nobel per l’Economia nel 2001, è stato intervistato nell’ultima puntata di Globo, podcast del Post, e tra le altre cose, parlando dei progetti di riarmo europei, ha commentato: «I think it’s great» («Penso sia fantastico»). Poi ha aggiunto:

«Negli ultimi quattro anni ho detto ai miei amici in Europa: “Purtroppo gli Stati Uniti non sono un alleato affidabile. Hanno eletto Trump una volta, potrebbero eleggerlo di nuovo. Possiamo sperare che non lo facciano, ma non ci si può fidare completamente”. Ora lo hanno eletto di nuovo, e lui ha reso molto, molto chiaro che gli Stati Uniti non sono un alleato affidabile. E quindi, per me, è rincuorante che finalmente l’Europa si sia svegliata e si stia riarmando».

Stiglitz aveva già espresso questa posizione in maniere meno dirette. Il suo ultimo commento è notevole anzitutto perché in passato aveva avuto posizioni decisamente critiche nei confronti della militarizzazione e in particolare contro le guerre combattute dagli Stati Uniti: nel 2008 scrisse un libro interamente dedicato ad analizzare il costo esorbitante della guerra americana in Iraq. Stiglitz è inoltre uno degli economisti più influenti per la sinistra occidentale, anche quella italiana.

Stiglitz ebbe un rapporto particolare con il Movimento 5 Stelle dei primi tempi: nel 2013 Beppe Grillo disse che era lui l’autore del programma economico del Movimento (Stiglitz ha detto a Globo, ridacchiando: «Penso che abbia esagerato»). Ancora oggi Stiglitz continua a essere ammirato e preso come riferimento dal centrosinistra: il mese scorso Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, Giuseppe Conte, presidente del M5S, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, si sono trovati assieme per partecipare a una sua conferenza a Roma.

Oggi tutti questi partiti hanno posizioni critiche o ambigue nei confronti dei progetti europei di riarmo. Il PD è diviso e la segretaria Elly Schlein è scettica nei confronti del piano perché ritiene che serva una difesa comune europea; Conte e Fratoianni sono risolutamente contrari.

Stiglitz ha detto di essere preoccupato per l’eccessiva militarizzazione, ma che secondo lui non c’è altra scelta: «Ogni paese vorrebbe scegliere i propri vicini. Sarebbe bello avere un vicino democratico a est, però non l’avete. E la Russia è aggressiva, dimostra di non avere rispetto per il diritto internazionale». Tra l’altro, ha detto Stiglitz, l’aumento della spesa militare potrebbe favorire la crescita economica europea.

