I grandi incendi boschivi in Corea del Sud hanno causato almeno 18 morti

I grandi incendi boschivi in corso da giorni in varie zone della Corea del Sud hanno causato almeno 18 morti: gli incendi sono cominciati venerdì scorso in diverse aree del sud-est del paese, e non sono ancora stati spenti del tutto. Nel frattempo più di 23mila persone sono state evacuate e migliaia di vigili del fuoco e militari sono al lavoro per prestare soccorso alle persone e contenere il fuoco. Per mercoledì ci si aspetta che nelle aree colpite arrivi la pioggia, che potrebbe contribuire allo spegnimento degli incendi.

Finora sono bruciati più di 170 chilometri quadrati di terreno. L’incendio più grande è avvenuto nella contea di Uiseong, dove il fuoco ha anche bruciato l’antico tempio buddhista di Gounsa, risalente al 681 d.C.

Incendi di questa gravità sono piuttosto rari in Corea del Sud, e in termini di vastità dei danni solo altre due volte nella storia del paese si erano verificati eventi simili.