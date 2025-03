C’è stata un’esplosione in uno stabilimento di produzione di dolci a Lainate, nella periferia di Milano

Mercoledì a Lainate, città nella periferia nord-ovest di Milano, c’è stata un’esplosione nello stabilimento dell’azienda Perfetti, una delle principali produttrici di caramelle e gomme da masticare in Italia, alla quale è seguito un incendio. È avvenuta intorno alle 14: non sono ancora note le cause, se ci sono stati feriti o morti, né esattamente in quale parte dell’edificio sia avvenuta l’esplosione, che ha generato una colonna di fumo nero visibile a distanza. Sono stati inviati sul posto delle squadre di vigili del fuoco.