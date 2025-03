Un attacco di droni russi ha ucciso tre persone a Kiev

Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un nuovo attacco di droni russi contro Kiev, la capitale ucraina, dove hanno colpito diversi edifici residenziali. L’amministrazione locale ha detto che sono rimaste uccise 3 persone, tra cui una bambina di cinque anni, e ferite almeno altre 10. Solo la notte precedente c’era stato un attacco russo contro la città ucraina di Zaporizhzhia a causa del quale erano morte 3 persone, tutte civili.

Fin dall’inizio della guerra la Russia attacca sistematicamente edifici civili e residenziali delle città ucraine: non ha interrotto questo tipo di operazioni nemmeno dopo che nei giorni scorsi il presidente russo Vladimir Putin aveva detto di essere d’accordo, in linea di massima, a un cessate il fuoco limitato alle strutture energetiche ucraine, mediato dagli Stati Uniti. Il sospetto di molti in realtà è che la Russia non sia disposta ad accettare o a rispettare alcun accordo del genere.