Weekly Beasts

Tra le fotografie di animali della settimana c’è un piccolo ghiro che sonnecchia dopo essere stato salvato dai volontari della Kildare Wildlife Rescue, un’organizzazione benefica irlandese che cura diverse specie di animali selvatici feriti o malati e li libera nuovamente in natura dopo la guarigione. C’è poi un capriolo che corre in un prato in Germania, un orso grizzly a Seattle, un’oca egiziana che attacca un cigno e, infine, un gatto di fronte a una casa da campeggio distrutta da un tornado negli Stati Uniti.