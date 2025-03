Il ciclista Mathieu van der Poel ha vinto la 116esima edizione della Milano-Sanremo

Il ciclista olandese 30enne Mathieu van der Poel ha vinto la 116esima edizione della Milano-Sanremo, la prima grande corsa stagionale del ciclismo internazionale e una delle cinque cosiddette “classiche monumento”, le gare più importanti tra quelle che si corrono su strada in un solo giorno. Per Van der Poel è la seconda vittoria in carriera nella Milano-Sanremo dopo quella del 2023. La corsa si è decisa in volata, cioè nell’ultimo tratto, come spesso accaduto nella storia della Milano-Sanremo: insieme a Van der Poel nel gruppo di testa c’erano anche Filippo Ganna, uno dei ciclisti italiani più forti della sua generazione, e lo sloveno Tadej Pogacar, che nel 2024 aveva vinto sia il Giro d’Italia, sia il Tour de France, sia i Mondiali nella prova in linea. Alla fine Ganna è arrivato secondo e Pogacar terzo.

