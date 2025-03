Celebripost

Questa settimana la raccolta di persone famose che valeva la pena fotografare è particolarmente ricca di cantanti perché lunedì, a Los Angeles, sono stati assegnati gli iHeartRadio Music Awards, i premi dell’omonima radio online. C’erano, tra gli altri, Lady Gaga, Bad Bunny, Benson Boone, Billie Eilish e il fratello FINNEAS. Ma abbiamo scelto anche una fotografia di Dua Lipa in concerto a Melbourne, e una di Ed Sheeran che improvvisa un concerto per le strade di New Orleans. Non manca qualche attore: Koji Yakusho (noto in Italia per la sua interpretazione nel film Perfect Days) agli Asian Film Awards; Gal Gadot alla cerimonia di assegnazione della sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, e Lucy Liu con Samuel L. Jackson a uno spettacolo di Broadway. Per finire con una presenza ricorrente in questa raccolta, re Carlo III e la regina Camilla, che stavolta si bevono un cicchetto di whisky in Irlanda del Nord.