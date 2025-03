C’è stato un grosso incendio all’ortomercato di Milano

Attorno all’una della notte tra mercoledì e giovedì si è sviluppato un vasto incendio all’ortomercato di Milano, il grande mercato ortofrutticolo che si trova nella parte est della città e rifornisce quotidianamente grossisti e ortolani in tutta la Lombardia: prima le fiamme hanno distrutto bancali di legno e alcune celle frigorifere in un capannone, e poi si sono estese ad altri due capannoni, bruciando un’area di circa 2.500 metri quadrati e facendo crollare una parte del tetto. Sul posto sono intervenute in totale 15 squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Al momento non si sa quale sia l’origine dell’incendio e non sono state segnalate persone ferite né intossicate. Non sono nemmeno stati segnalati rischi per il livello di inquinanti nell’aria, ma sono ancora in corso accertamenti.