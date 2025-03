L’azienda di sicurezza informatica Wiz ha accettato di essere acquistata da Google per 32 miliardi di dollari

L’azienda di sicurezza informatica Wiz ha accettato la proposta di Google di acquistarla per 32 miliardi di dollari (pari a oltre 29 miliardi di euro). Le attività di Wiz, che attualmente offre servizi di sicurezza informatica basati sul cloud anche a grandi aziende come Amazon e Microsoft, entreranno quindi a far parte dei servizi di cloud di Google.

L’offerta potrà subire piccole variazioni e dovrà comunque essere approvata dagli organi antitrust, che si occupano di contrastare la formazione di monopoli. L’anno scorso l’azienda aveva respinto una precedente offerta di Google, che la voleva acquistare per 23 miliardi di dollari. L’acquisto è il più costoso della storia di Google, e dovrebbe renderla molto più competitiva nel settore della sicurezza informatica.