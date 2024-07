L’azienda di sicurezza informatica Wiz ha rifiutato un’offerta di acquisto da 23 miliardi di dollari da parte di Google

La start up di sicurezza informatica israeliana Wiz non sarà acquisita da Google, che la scorsa settimana aveva presentato un’offerta da 23 miliardi di dollari (più o meno 21 miliardi di euro) per comprarla. La decisione di rifiutare l’offerta di Google è stata annunciata lunedì sera da uno dei fondatori di Wiz, Assaf Rappaport, in una lettera inviata ai dipendenti, e il cui contenuto è stato pubblicato da CNBC. Secondo una nota interna all’azienda vista dal New York Times, Wiz starebbe cercando di quotarsi in borsa.

Negli scorsi giorni il possibile acquisto di Wiz era stato molto discusso e commentato, anche perché avrebbe potuto essere l’acquisizione più costosa della storia di Google, superando quella di Motorola Mobility, che fu acquisita nel 2012 per 12,5 miliardi di dollari (più o meno 11 miliardi di euro). Inoltre, l’acquisizione avrebbe consentito a Google di contendere a Microsoft il primato nei servizi di sicurezza informatica.