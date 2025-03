Negli ultimi quattro giorni almeno 40 persone sono morte negli Stati Uniti a causa di forti venti e tornado

Tra venerdì e domenica forti venti e tornado hanno colpito la parte sud-est degli Stati Uniti: almeno 40 persone sono morte e centinaia di abitazioni sono state distrutte. Lunedì i venti hanno progressivamente perso intensità. Lo stato più colpito è stato il Missouri, dove i tornado hanno causato almeno 12 morti e distrutto decine di case ed edifici. In Kansas sono morte otto persone, in Mississippi sei, in Texas e in Oklahoma quattro e in Arkansas e Alabama tre. In tre giorni sono stati segnalati più di 80 tornado, alcuni dei quali di hanno alimentato incendi boschivi. Domenica sera nell’area colpita più di 320mila persone erano rimaste senza elettricità.

Sebbene i tornado siano comuni nel sud degli Stati Uniti in questo periodo dell’anno, quelli del fine settimana sono stati particolarmente intensi, con venti a oltre 300 chilometri orari.