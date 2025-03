È morta a 43 anni l’attrice belga Émilie Dequenne, famosa soprattutto per il film del 1999 “Rosetta”

È morta l’attrice belga Émilie Dequenne, nota soprattutto per essere stata la protagonista nel film del 1999 Rosetta, vincitore della Palma d’oro a Cannes. Lo hanno annunciato la sua famiglia e la sua agente. Dequenne aveva 43 anni e nel 2023 le era stato diagnosticato un tumore al surrene, che colpisce due piccole ghiandole sopra ai reni.

Nata il 9 agosto del 1981 in una cittadina al confine col nord-est della Francia, Dequenne esordì al cinema a 17 anni proprio in Rosetta dei fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne: per il ruolo della ragazza ribelle protagonista di Rosetta vinse sempre a Cannes il premio per la miglior interpretazione femminile, a pari merito con Séverine Caneele per L’umanità. In seguito recitò in diversi film, tra cui Il patto dei lupi di Christophe Gans e (2001) Ci rivediamo lassù di Albert Dupontel (2017). Uno dei suoi ultimi ruoli al cinema è stato quello in Close di Lukas Dhont, che nel 2023 fu candidato al premio Oscar come miglior film internazionale.