C’è stato un grosso incendio in una discoteca in Macedonia del Nord, secondo i media locali ci sono molti morti

Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un grosso incendio in una discoteca di Kočani, una piccola città nell’est della Macedonia del Nord: secondo i media locali ci sono molti morti e decine di feriti e ustionati. La discoteca di chiama Pulse, e al momento dell’incendio c’erano circa 1.500 persone, soprattutto giovani, che assistevano a un concerto della band DNK. La direttrice dell’ospedale di Kočani ha detto al giornale macedone Sloboden Pečat che ci sono stati dei morti, ma che il pubblico ministero le ha chiesto per ora di non dire quanti.