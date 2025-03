È morto a 72 anni Fabio Testoni, conosciuto come Dandy Bestia, chitarrista e fondatore degli Skiantos

È morto a 72 anni Fabio Testoni, conosciuto come Dandy Bestia, che era stato chitarrista e fondatore della band bolognese di rock demenziale degli Skiantos. Testoni aveva fondato la band con il cantante Roberto “Freak” Antoni, nel 1975; ne era uscito nel 1979 ma aveva partecipato poi alle varie reunion nei decenni successivi. Testoni aveva suonato nella band fino a poco tempo fa, anche se non aveva partecipato al tour in corso in questi mesi. Suo fratello minore Luca era a sua volta chitarrista del gruppo dagli anni Novanta.

Gli Skiantos furono una band di culto, tra le più originali della musica italiana degli anni Settanta, tra le più importanti e citate dei primi anni del punk in Italia ed espressione del movimento del Settantasette, una delle esperienze fondamentali della sinistra giovanile extraparlamentare di quel periodo. Kinotto del 1979, che conteneva tra le altre “Mi Piaccion Le Sbarbine” e “Gelati”, fu il loro disco di maggior successo, uscito l’anno prima che Antoni lasciasse una prima volta il gruppo. Ci sarebbe poi tornato varie volte, dando nuovi momenti di visibilità alla band. Antoni morì nel 2014 a 59 anni.