Weekly Beasts

Nella nostra raccolta animalesca della settimana c’è una femmina di sifaka di Coquerel, una specie di lemure in pericolo critico di estinzione, che tiene in grembo il suo cucciolo appena nato allo zoo di Chester, in Inghilterra. È uno dei pochissimi zoo europei a prendersi cura di questa specie e ad avere avviato un programma di riproduzione e conservazione per impedirne l’estinzione: il loro habitat naturale sarebbero le foreste nord-occidentali del Madagascar, dove la popolazione è però fortemente diminuita a causa della deforestazione. Poi c’è un gruccione vicino al kibbutz Tze’elim, in Israele, un po’ di dromedari in Yemen, un pipistrello che viene accudito dopo essere rimasto ferito dal passaggio del ciclone Alfred e per finire un cane in sella a uno scooter a Mumbai, durante i festeggiamenti per l’Holi, la festività induista che si tiene ogni anno all’inizio della primavera.