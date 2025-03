Gli Stati Uniti dicono di avere ucciso Abu Khadija, leader dello Stato Islamico in Iraq

Venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro iracheno Mohammed Shia al Sudani hanno detto che un’operazione congiunta ha ucciso il leader dello Stato Islamico in Iraq Abdallah Maki Mosleh al Rifai, conosciuto anche come Abu Khadija. Secondo al Sudani era considerato «uno dei terroristi più pericolosi dell’Iraq e del mondo», ed è stato ucciso dalle forze di sicurezza irachene aiutate dall’esercito statunitense in un bombardamento nella provincia occidentale di Anbar.

Secondo lo United States Central Command, uno dei comandi dell’esercito statunitense, al Rifai era a capo del più importante organo decisionale dello Stato Islamico, e responsabile della logistica e delle operazioni del gruppo. Una decina di anni fa lo Stato Islamico arrivò a controllare un terzo del territorio della Siria e una porzione ancora maggiore dell’Iraq, ma da allora ha perso quasi tutto.