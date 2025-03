Voices, la terza edizione

Negli ultimi anni i podcast sono diventati una componente sempre più rilevante e apprezzata dell’offerta giornalistica del Post. E dal 2023, una volta all’anno, i podcast diventano anche un’occasione per incontrarsi dal vivo: sabato 5 aprile ci sarà la terza edizione di Voices, ancora una volta negli ampi spazi delle OGR di Torino, che insieme a Ferrarelle Società Benefit collabora a organizzare la giornata.

Tutta la giornata sarà dedicata ai podcast del Post, a partire dalle 10 con un’edizione dal vivo di Morning con Nicola Ghittoni e Francesco Costa, e concludendo alle 21:30 con una puntata speciale di Altre Indagini di Stefano Nazzi dedicata alla storia di Enrico Mattei, raccontata insieme a Giulia Balducci.

Il programma è ricco e coinvolge autrici e autori di podcast dedicati ai libri, alla cultura, alla scienza e agli eventi del mondo. Ci saranno persone della redazione e molti ospiti: Ludovica Lugli, Gianluca Nativo, Tegamini, Eugenio Cau, Luca Misculin, Claudio Caprara, Alessandra Pellegrini De Luca, Giacomo Papi, Beatrice Mautino, Emanuele Menietti, Christian Greco, Marino Sinibaldi, Chiara Valerio, Matteo Caccia, Matteo Bordone, Marco Missiroli e Daniela Collu.

Le prenotazioni per questa edizione saranno aperte dalle 15 di giovedì 13 marzo su Clappit. Abbonate e abbonati del Post potranno acquistare a prezzo ridotto fino a due biglietti per gli incontri di Voices (che comprendono tutti gli appuntamenti della mattina e del pomeriggio) e fino a due biglietti per l’incontro della sera Altre Indagini. La storia di Enrico Mattei, usando il codice sconto che troveranno pubblicato nella loro area personale (il codice sarà pubblicato in anticipo rispetto all’apertura delle vendite, ma sarà attivo solo dalle 15 di giovedì 13).

Questo è il programma della giornata:

Mattina

Ore 10:00 – Morning. La rassegna stampa del Post

Con Francesco Costa e Nicola Ghittoni

Ore 11:00 – Comodino. Ragazze e ragazzi continueranno a leggere i libri?

Con Ludovica Lugli, Francesca Crescentini (Tegamini) e Gianluca Nativo

Ore 12:00 – Globo. Storie del Mediterraneo

Con Eugenio Cau e Luca Misculin

Pomeriggio

Ore 14:00 – L’ombelico di un mondo. Il Lenin di Romagna

Con Claudio Caprara, Alessandra Pellegrini De Luca e Giacomo Papi

Ore 15:00 – Ci vuole una scienza. L’ora di Greco, parlando di Egitto

Con Beatrice Mautino, Emanuele Menietti e Christian Greco

Ore 16:00 – Timbuctu. Parlare con i libri

Con Marino Sinibaldi e Chiara Valerio

Ore 17:00 – Orazio live

Con Matteo Caccia

Ore 18:00 – Sigmund. Il podcast con il pallino della psicologia

Con Daniela Collu e Marco Missiroli

Ore 19:00 – Tienimi il Post

Con Matteo Bordone e Francesco Costa

Sera

Ore 21:30 – Altre Indagini. La storia di Enrico Mattei

Con Stefano Nazzi e Giulia Balducci

Sound design Stefano Tumiati