L’Inter si è qualificata per i quarti di finale di Champions League

Martedì sera l’Inter ha vinto 2-1 contro il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, la principale competizione europea per club, e si è quindi qualificata per i quarti (all’andata, nei Paesi Bassi, aveva vinto 2-0). Il primo gol è stato segnato da Marcus Thuram dell’Inter all’ottavo minuto, mentre gli altri due sono stati segnati su rigore: uno al 42esimo da Jakub Moder, che ha portato al momentaneo pareggio del Feyenoord, l’altro al 51esimo da Hakan Çalhanoğlu, decisivo per la vittoria dell’Inter.

Ai quarti di finale, in programma ad aprile, l’Inter affronterà il Bayern Monaco, che ha eliminato un’altra squadra tedesca, il Bayer Leverkusen. È la seconda volta negli ultimi tre anni che l’Inter arriva almeno a questo punto della competizione, a conferma della crescita che la squadra ha avuto negli ultimi anni con Simone Inzaghi come allenatore; nel 2023 aveva raggiunto la finale, poi persa per 1-0 contro il Manchester City. Prima di quell’anno, invece, era dal 2011 che l’Inter non si qualificava per i quarti.

Oltre alla Champions League, l’Inter è ancora in corsa per vincere altre tre competizioni quest’anno: al momento è prima in Serie A, con un punto di vantaggio sul Napoli e 3 sull’Atalanta (che affronterà domenica prossima), ed è qualificata per le semifinali di Coppa Italia, dove giocherà contro il Milan; in estate inoltre giocherà negli Stati Uniti il Mondiale per club, una nuova competizione a cui partecipano 32 squadre da tutto il mondo.