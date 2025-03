Roberto e Mattia Toson sono stati condannati all’ergastolo e a 24 anni di carcere per l’omicidio di Thomas Bricca ad Alatri, nel 2023

La Corte d’Assise di Frosinone ha condannato all’ergastolo Roberto Toson e a 24 anni di carcere suo figlio Mattia per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 30 gennaio 2023 mentre si trovava con amici per strada ad Alatri, un comune della provincia laziale. Secondo l’accusa Bricca fu ucciso per errore, dopo essere stato scambiato per un’altra persona dai Toson: alcuni giorni prima dell’omicidio padre e figlio si erano scontrati con un gruppo di richiedenti asilo e i due uomini volevano uccidere un giovane nordafricano che indossava un giubbotto come quello di Bricca.

Mattia, che ha 24 anni, non è stato condannato all’ergastolo perché – a differenza del padre (49 anni) – non aveva precedenti e per questo ha potuto beneficiare delle attenuanti generiche. I due potranno fare appello contro la sentenza di primo grado.