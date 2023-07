Sono state arrestate due persone per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso lo scorso gennaio ad Alatri, in provincia di Frosinone

Martedì mattina sono stati arrestati due uomini per l’omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso gennaio mentre si trovava con amici per strada ad Alatri, in provincia di Frosinone. I due uomini arrestati sono Roberto e Mattia Toson, padre e figlio rispettivamente di 47 e 22 anni. Non ci sono ancora molte informazioni su come si sia arrivati a loro e sulle accuse, ma la procura di Frosinone ha annunciato una conferenza stampa per le 10:30 in tribunale in cui dovrebbero essere resi noti maggiori dettagli sulle indagini.

Bricca era stato colpito alla testa intorno alle 20 del 30 gennaio in una piazzetta di via Liberio, nel centro storico di Alatri, città di circa 28mila abitanti dove abitava. Due persone a bordo di uno scooter si erano fermate a circa 40 metri di distanza da lui e dal suo gruppo di amici, entrambe con un casco integrale, e quella dietro aveva sparato tre colpi di pistola. Uno aveva colpito Bricca alla testa, che era stato poi ricoverato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma ed era stato dichiarato morto un giorno e mezzo dopo.

La distanza da cui erano stati sparati i colpi aveva fatto ipotizzare agli investigatori che Bricca non fosse il reale obiettivo degli spari, ma che fossero stati indirizzati indistintamente verso il gruppo. Sui giornali era circolata anche l’ipotesi di uno scambio di persona, sostenuta dalle testimonianze di alcuni alatresi e di amici di Bricca.