L’ex campione del mondo di ciclismo Romans Vainsteins è stato arrestato all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo

L’ex ciclista lettone Romans Vainsteins, che nel 2000 vinse i Campionati del mondo a Plouay, in Francia, è stato arrestato all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo per una vecchia condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Vainsteins, che un tempo viveva con la moglie e la figlia a Bergamo, era stato condannato nel 2018 per non aver pagato l’assegno di sostegno alla figlia previsto dagli accordi di separazione: finora però non era stato possibile eseguire la pena.

Secondo L’Eco di Bergamo Vainsteins era tornato in Lettonia nel 2001 dopo la separazione dalla moglie, che vive tutt’ora in provincia di Bergamo con la figlia. Da allora si era impegnato a versare ogni mese 516 euro per la figlia. Dal 2013 avrebbe però smesso di farlo ed era stato denunciato dalla moglie. C’era stato un processo, al termine del quale, nel 2018, Vainsteins era stato condannato a 4 mesi di reclusione e a pagare 300 euro di multa. Per questo dopo essere atterrato in Italia da Riga, la capitale della Lettonia, è stato arrestato e portato in carcere a Bergamo, dove dovrà restare per quattro mesi. La violazione degli obblighi di assistenza familiare è punibile con la reclusione fino a un anno o con una multa fino a 1.032 euro.