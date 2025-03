Francia, Germania, Italia e Regno Unito sostengono il piano dei paesi arabi per il futuro della Striscia di Gaza

Sabato i ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno pubblicato un comunicato congiunto con cui approvano il piano dei paesi arabi per la ricostruzione della Striscia di Gaza. Il piano prevede ambiziosi programmi di messa in sicurezza della Striscia e il ripristino di tutte le infrastrutture, per un costo totale di 53 miliardi di dollari.

«Il piano mostra una strada realistica per la ricostruzione di Gaza», scrivono nel comunicato i quattro ministri degli Esteri. Il piano dei paesi arabi è la risposta al surreale piano per il futuro della Striscia proposto dal presidente statunitense Donald Trump, secondo cui gli Stati Uniti dovrebbero prenderne il controllo, espellere tutti i circa 2 milioni di palestinesi che ci vivono e ricostruirla per farla diventare un centro turistico che lui stesso ha definito «la Riviera del Medio Oriente».